Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Bundespolizei verhaftet flüchtigen Fahrraddieb am Bahnhof Göttingen

Hannover (ots)

Den Beamten der Bundespolizeiinspektion Hannover gelang es gestern Nachmittag einen Fahrraddieb am Göttinger Bahnhof festzunehmen, nachdem dieser zuvor auf dem Bahnhofsvorplatz ein hochwertiges Elektrofahrrad mit dem Einsatz von Werkzeug zu entwenden versuchte. Die Videoüberwachungsanlage im Bahnhof Göttingen führte schließlich die Bundespolizisten im Rahmen einer gemeinsamen Fahndung mit der Polizei Göttingen zu dem Mann. Er wurde verhaftet und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Gegen 17 Uhr versuchte der 40-jährige rumänische Staatsangehörige ein hochwertiges Elektrofahrrad bei den Fahrradständern am Göttinger Bahnhof mithilfe von Werkzeug zu entwenden. Aufmerksame Zeugen störten den Dieb und wählten den Notruf der Polizei. Der Täter ließ daraufhin von seinem Vorhaben ab und floh vom Tatort. Für die Fahndungsmaßnahmen wurde umgehend die Bundespolizei in Göttingen alarmiert.

Die Beamten konnten den Weg des Diebes mithilfe der modernen Videoüberwachungsanlage verfolgen. Die Auswertung des Videomaterials zeigte, dass der Mann nach der Tat das Tatwerkzeug auf einem Bahnsteig versteckte und die Oberbekleidung wechselte.

Bei Antreffen wurde der Rumäne wurde durch die Bundespolizisten vorläufig festgenommen. Bei der Überprüfung seiner Identität ermittelten die Beamten einen bestehenden Haftbefehl der Justizbehörden. Nach dem 40-Jährigen wurde bereits mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen eines versuchten Diebstahls aus 2024 gefahndet.

Da er den haftbefreienden Betrag von 1200 EUR nicht aufbringen konnte, wurde er in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt zur Verbüßung einer 30-tägigen Ersatzfreiheitsstreife eingeliefert.

Der Dieb wird sich darüber hinaus wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls vor der Justiz verantworten müssen. Die weiteren Ermittlungen in dem Verfahren werden von der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Göttingen und der dortigen speziellen Sonderkommission geführt.

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