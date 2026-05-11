POL-FR: Lörrach: Kellerabteile aufgebrochen

Freiburg (ots) - Am Freitagmorgen, 08.05.2026, in der Zeit von 7 Uhr bis 8 Uhr, während der morgendlichen Rushhour, wurde der zentrale Verkehrsknoten des Schulzentrums in Tiengen mit einem offensiven Präsenzkonzept überwacht. Neben den "Eltern-Taxis" gerieten auch Zweiräder in den Fokus der Verkehrspolizei. Während die Fahrräder überwiegend ohne Beanstandungen ihre Fahrt fortsetzen konnten, wurde bei den ...

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