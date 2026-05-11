POL-FR: Lörrach: Kellerabteile aufgebrochen
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Samstag, 09.05.2026, 23.30 Uhr bis Sonntag, 10.05.2026, 11.30 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft vermutlich durch Manipulation eines Zufahrtors Zugang zu einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Wölblinstraße. Im Keller wurden vier Kellerabteile aufgebrochen und durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet.
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