Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Zwei Kinder mit E-Scooter schwer verunglückt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 08.05.2026, gegen 11.20 Uhr, stürzten zwei Kinder mit einem E-Scooter und zogen sich dabei schwere Verletzungen zu.

Ein Kind befuhr mit einem weiteren Kind als Mitfahrer die Maurice-Sadorge-Straße in Richtung eines Gymnasiums und wechselte in einem spitzen Winkel von der Fahrbahn auf einen Gehweg. Dabei stürzten die beiden Kinder mit dem E-Scooter und verletzten sich schwer. Beide Kinder wurden vom Rettungsdienst in ein Kinderkrankenhaus gebracht. Nach Sachlage bestand für den E-Scooter kein Versicherungsschutz. Gegen die Eltern des fahrenden Kindes wurden nun Ermittlungen wegen dem Verdacht eines Verstosses gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen dem Verdacht einer fahrlässigen Körperverletzung durch Unterlassen eingeleitet.

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