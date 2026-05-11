Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Rheinfelden: 16-jährige Krad-Fahrerin schwer verunglückt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Samstag, 09.05.2026, gegen 18.45 Uhr, kam eine 16-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades von der Landstraße 139 ab und stürzte in eine Grünfläche.

Sie befuhr die Landstraße von Minseln kommend in Richtung Maulburg, als sie in Höhe von Adelhausen ausgangs einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und in einer Grünfläche zum Liegen kam. Mit schweren Verletzungen wurde sie mit einem Rettungshubschrauber ins Unispital nach Basel geflogen.

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