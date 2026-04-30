Polizei Gütersloh

POL-GT: 89-jähriger Pedelec-Fahrer nach Zusammenstoß mit einem Pkw später im Krankenhaus verstorben.

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (CJ) - Am 30.04.2026 wurde der Kreisleitstelle der Feuerwehr gegen 16:00 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrrad und einem Pkw in Halle (Westf.) an der Margarethe-Windthorst-Straße in Höhe der Einmündung Holtfelder Straße gemeldet. Ein 89-jähriger Pedelec-Fahrer aus Halle (Westf.) befuhr die Margarethe-Windthorst-Straße auf dem dortigen Geh-und Radweg in Richtung Ortsteil Hesseln. Ebenfalls auf der Margarethe-Windthorst-Straße in Richtung Ortsteil Hesseln fuhr ein 72-jähriger Pkw-Fahrer aus Halle (Westf.) mit seinem Kia. Der Pedelec-Fahrer, der einen Fahrradhelm trug, ist vermutlich im weiteren Verlauf von dem Geh- und Radweg auf die Straße gefahren und stieß dabei mit dem Pkw zusammen. Mit einem Rettungswagen sollte der 89-jährige Haller in das Haller Krankenhaus gebracht werden. Jedoch verschlechterte sich sein Zustand auf der Fahrt zunehmend, sodass er in ein Bielefelder Krankenhaus gebracht wurde. Trotz sofort eingeleiteter Operation verstarb der 89-jährige im Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Angaben zu den Fahrtrichtungen des Pedelec und dem Pkw machen können, sich bei der Polizei Gütersloh unter der Tel.: 05241-869-0 zu melden. Der Unfallort wurde mit der Unterstützung des Verkehrsunfallteams aus Bielefeld vermessen.

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