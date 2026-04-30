Polizei Gütersloh

POL-GT: Pedelec-Fahrer kollidiert mit Fußgängerin und flüchtet

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Am gestrigen Mittwochnachmittag (29.04., 15.20 Uhr) kollidierte ein unbekannte Pedelec-Fahrer mit einer Passantin auf dem Gehweg der Gütersloher Straße. Den Erkenntnissen nach näherte sich der Radfahrer der 62-jährigen Frau aus Rheda-Wiedenbrück von hinten in Richtung stadteinwärts. In Höhe des Parkplatzes Am Werl stieß der Mann mit der Fußgängerin zusammen, beide stürzten und die 62-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Ohne ein Wort stieg der Unbekannte wieder auf sein Pedelec und fuhr davon.

Der Beschreibung zufolge war der Radfahrer zwischen 20 und 25 Jahre alt, mit einer athletischen Statur und südeuropäischen Aussehen.

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Haben Sie diesen Unfall beobachtet oder können Sie Hinweise auf den beschriebenen Pedelec-Fahrer geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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