Polizei Gütersloh

POL-GT: Deepfakewerbung mit Prominenten - die Polizei warnt

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - Immer wieder melden sich Geschädigte bei der Polizei Gütersloh, die online auf falsche Werbeversprechen reingefallen sind. Dabei geht es um Anzeigen auf Internetplattformen, welche suggerieren, dass Prominente lukrative Finanzprodukte oder ähnliches empfehlen. Vorsicht! Es handelt sich in den allermeisten Fällen um Betrug und die Stimmen oder Gesichter der Prominenten werden missbräuchlich genutzt. Seien Sie misstrauisch. Insbesondere bei fehlenden Quellenangaben oder sehr hohen Gewinnversprechen.

Die Verbraucherzentrale hat dazu bereits einige hilfreiche Informationen veröffentlicht: https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/digitale-welt/phishingradar/taeuschend-echt-wie-kriminelle-deepfakes-mit-promis-fuer-fakewerbung-nutzen-108311

Zudem ist über die Verbraucherzentrale ein fakeshop-Finder verlinkt. https://www.verbraucherzentrale.de/fakeshopfinder-71560

Bei der Polizei Gütersloh sind in der vergangenen Woche sechs Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Warnen Sie Freunde, Familien oder Nachbarn und berichten Sie von dieser Masche. Sollten Sie Opfer eines solchen Betrugs geworden sein, setzen Sie sich mit der Polizei in Verbindung.

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