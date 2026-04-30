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Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter Jugendlicher setzt Reizgas ein - Polizei ermittelt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Ein bislang unbekannter Jugendlicher setzte am gestrigen Mittwochnachmittag (29.04., 14.00 - 14.30 Uhr) nach einem kurzen Disput ein Reizgas gegen einen 41-jährigen Mann aus Gütersloh ein und verletzte diesen damit leicht. Der Vorfall ereignete sich in einem Stadtbus der Linie 43, etwa in Höhe der Haltestelle Haegestraße/ Brockhäger Straße.

Der weitere Verlauf ist derzeitig unklar und Bestandteil der eingeleiteten Ermittlungen.

Beschrieben wurde der Jugendliche als etwa 16 Jahre alt, mit dunklen Haaren und südländischem Aussehen. Er war zudem dunkel gekleidet.

Die Polizei sucht Zeugen für diesen Vorfall im Stadtbus der Linie 43. Wer kann weitere Angaben dazu machen, hatte verdächtige Beobachtungen oder kann Hinweise auf den beteiligten Jugendlichen geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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