Polizei Gütersloh

POL-GT: 10-jähriger Fahrradfahrer angefahren - Autofahrer flüchtet

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Mittwochmittag (29.04., 13.00 Uhr) ereignete sich an der Kreuzung Berliner Straße/ Nordring ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 10-jähriger Junge leichte Verletzungen erlitt.

Der 10-jährige Fahrradfahrer beabsichtigte von der Kaiserstraße aus die Berliner Straße in Richtung Nordring zu queren. Er stieß dabei eigenen Angaben nach mit einem Autofahrer zusammen, welcher die Berliner Straße ortsauswärts befuhr. Der Junge erlitt leichte Verletzungen. Der Autofahrer stieg kurz aus und fuhr nach einem kurzen Gespräch weiter.

Der Mann fuhr einen Kleinwagen, war ca. 175 cm groß und zwischen 25 und 35 Jahre alt. Er trug ein gelbes T-Shirt.

Die Polizei bittet um Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfall oder dem Autofahrer machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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