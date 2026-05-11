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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Polizeipräsidium Freiburg: Landkreis Lörrach
Motorradkonzeption - Kontrollen am vergangenen Freitag

Freiburg (ots)

Im Rahmen der Motorradkonzeption richtete die Polizei am 
Freitagnachmittag (08.05.2026) bis in den Abend hinein mehrere 
Kontrollstellen im Landkreis Lörrach an der Bundesstraße 317 zwischen
Zell im Wiesental und der Ortschaft Feldberg ein. Schwerpunkt der 
Kontrollen war die Überwachung der Geschwindigkeit sowie der 
technische Zustand der Motorräder. 
Insgesamt wurden 52 Motorräder sowie 9 Pkws kontrolliert. 19 Fahrende
wurden wegen Überschreitungen der erlaubten Geschwindigkeit zur 
Anzeige gebracht, darunter 9 Pkw-Fahrer. Ein Motorradfahrer wurde mit
118 Stundenkilometern bei erlaubten 70 Stundenkilometern gemessen. 
Ihm droht zudem ein Fahrverbot. Ein weiterer Motorradfahrer gelangte 
zur Anzeige, da er auf der Bundesstraße 317 trotz Überholverbot und 
Gegenverkehr mehrere Fahrzeuge überholt hatte, darunter auch zwei 
zivile Polizeifahrzeuge. Wegen technischer Mängel wurden 4 Motorräder
beanstandet.

Bis Oktober sind weitere Kontrollen an unterschiedlichen Orten 
geplant.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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