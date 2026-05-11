Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Polizeipräsidium Freiburg: Landkreis Lörrach

Motorradkonzeption - Kontrollen am vergangenen Freitag

Freiburg (ots)

Im Rahmen der Motorradkonzeption richtete die Polizei am Freitagnachmittag (08.05.2026) bis in den Abend hinein mehrere Kontrollstellen im Landkreis Lörrach an der Bundesstraße 317 zwischen Zell im Wiesental und der Ortschaft Feldberg ein. Schwerpunkt der Kontrollen war die Überwachung der Geschwindigkeit sowie der technische Zustand der Motorräder. Insgesamt wurden 52 Motorräder sowie 9 Pkws kontrolliert. 19 Fahrende wurden wegen Überschreitungen der erlaubten Geschwindigkeit zur Anzeige gebracht, darunter 9 Pkw-Fahrer. Ein Motorradfahrer wurde mit 118 Stundenkilometern bei erlaubten 70 Stundenkilometern gemessen. Ihm droht zudem ein Fahrverbot. Ein weiterer Motorradfahrer gelangte zur Anzeige, da er auf der Bundesstraße 317 trotz Überholverbot und Gegenverkehr mehrere Fahrzeuge überholt hatte, darunter auch zwei zivile Polizeifahrzeuge. Wegen technischer Mängel wurden 4 Motorräder beanstandet. Bis Oktober sind weitere Kontrollen an unterschiedlichen Orten geplant.

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