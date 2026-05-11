Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Staufen im Breisgau: Sachbeschädigungen an geparkten PKW - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 19.04.2026 und dem 08.05.2026 kam es in der Straße "Innere Neumatten" in Staufen zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen.

In mehreren Fällen wurden Schrauben in die Autoreifen der Fahrzeuge hineingedreht. In einem weiteren Fall wurde der Lack eines Pkw erheblich beschädigt.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in der genannten Straße gemacht haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können, sich beim Polizeirevier Müllheim unter der Telefonnummer 07631/1788-0 zu melden.

RM/FH

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