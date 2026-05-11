Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Brühl: Mehrere Verkehrsteilnehmer mit Poser-Verhalten und bei mutmaßlichem Kraftfahrzeugrennen im Straßenverkehr aufgefallen

Freiburg (ots)

Im Verlauf des Samstagabends, 09.05.2026, fielen zwischen 21:30 Uhr und 1:20 Uhr mehrere Autofahrer im Bereich der Suwonallee und Achim-Stocker-Straße im Freiburger Stadtteil Brühl auf.

Zeugen meldeten immer wieder lärmbelästigendes Fahrverhalten mehrerer Verkehrsteilnehmer im Bereich des dortigen Fußballstadions. Daraufhin wurden die vermeintlichen Verursacher von der Polizei vor Ort einer Kontrolle unterzogen. Dabei wurden unter anderem Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verdachts der unnötigen Lärmbelästigung eingeleitet.

In einem Fall hat die Verkehrspolizei Freiburg auch ein Strafverfahren gegen einen 18 und 20 Jahre alten Autofahrer wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Die beiden Männer waren aufgefallen, als sie einige Zeit später, gegen 1:20 Uhr, mit ihren Autos an einem vermeintlichen Rennen auf der Achim-Stocker-Straße teilgenommen haben sollen. Die Führerscheine der beiden Männer wurden beschlagnahmt.

ak

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