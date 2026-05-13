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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: BAB 5/ Gemarkung Neuenburg: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 12.05.2026, kam es kurz nach 22:45 Uhr auf der Bundesautobahn 5 Richtung Norden zwischen Neuenburg am Rhein und Bad Krozingen nach derzeitigem Ermittlungsstand zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr durch den Fahrzeugführer eines roten Honda Civic. Dieser sei durch riskante Fahrmanöver und gefährdendes Fahrverhalten aufgefallen. Ein geschädigter Pkw-Führer sei durch den Fahrzeugführer des Hondas mehrfach auf der rechten Spur ausgebremst worden. Ebenfalls kam es wohl zu drei Beinahe-Kollisionen, die nur durch Ausweichmanöver sowie starkes Bremsen des Geschädigten abgewendet werden konnten.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen und mögliche weitere Geschädigte, die sachdienliche Hinweise zu den Umständen geben können, sich unter der Telefonnummer 0761/882-3100 zu melden.

tp (VPI)/ ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
- Pressestelle -

Árpád Kurgyis

Tel.: 0761 882-1019
E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Homepage: https://ppfreiburg.polizei-bw.de/
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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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