POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - March: Kellerbrand führt zu Feuerwehreinsatz
Freiburg (ots)
Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - March: Am 11.05.2026, gegen 18:00 Uhr, bemerkte ein Anwohner in der Buchsweilerstraße in March-Holzhausen einen brennenden Wäschetrockner. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor es zu einer Ausbreitung des Brandes kam. Es kam zu keinen Personenschäden. Im Einsatz waren neben der Polizei Breisach die Feuerwehr March sowie das DRK mit einem größeren Kräfteaufgebot. Ursache des Brandes war nach aktuellem Stand der Ermittlungen ein technischer Defekt.
rb/jw
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