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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - March: Kellerbrand führt zu Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots)

Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - March: Am 11.05.2026, gegen 18:00 Uhr, bemerkte ein Anwohner in der Buchsweilerstraße in March-Holzhausen einen brennenden Wäschetrockner. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor es zu einer Ausbreitung des Brandes kam. Es kam zu keinen Personenschäden. Im Einsatz waren neben der Polizei Breisach die Feuerwehr March sowie das DRK mit einem größeren Kräfteaufgebot. Ursache des Brandes war nach aktuellem Stand der Ermittlungen ein technischer Defekt.

rb/jw

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Polizeipräsidium Freiburg
Johannes Saiger
Pressestelle
Telefon: 0761 / 882 - 1012
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Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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