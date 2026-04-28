Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei Dortmund übernimmt Zuständigkeit für den polizeilichen Einsatz in Bezug auf ein geplantes Protestcamp in Hamm

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0342

Die Polizei Dortmund übernimmt die Zuständigkeit für den polizeilichen Einsatz im Zusammenhang mit einem geplanten Protestcamp und mehreren dazugehörigen Versammlungen vom 23. Mai bis zum 04. Juni 2026 in Hamm.

Mehrere Klimaschutz-Gruppierungen haben in diesem Zeitraum ein sogenanntes "Klimacamp" im Lippepark Hamm angemeldet. Daneben wurden bereits weitere Versammlungen in Form von Aufzügen und Kundgebungen angemeldet. Die Polizei rechnet beim Klimacamp täglich mit einer bis zu vierstelligen Anzahl von Teilnehmenden.

Die Versammlungen thematisieren den Verbrauch von fossilem Gas. In diesem Zusammenhang ist unter anderem am Samstag, 30. Mai 2026, ein Aufzug zu einem Gas-Kraftwerk in Werne angemeldet.

In enger Abstimmung mit dem Polizeipräsidium Hamm und weiteren Partnern hat das Polizeipräsidium Dortmund nun mit den Einsatzvorbereitungen begonnen.

Zusatz für Medienschaffende:

Anfragen zum polizeilichen Einsatz richten Sie bitte an die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Polizei Dortmund.

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