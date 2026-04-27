Polizei Dortmund

POL-DO: Schnüffelnase findet Langfinger in Dortmund Benninghofen

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Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0340

In der Nacht zu Sonntag (26. April) meldeten Zeugen über den Notruf den Einbruch in einen Pkw an der Brücherhofstraße in Dortmund Benninghofen. Die Täter flüchteten vom Tatort.

Gegen Mitternacht beobachteten Anwohner, wie zwei Männer ein Fahrzeug aufbrachen und den Innenraum durchwühlten. Kurz darauf flüchteten die beiden Männer in Richtung Süden.

Nur wenig später traf ein Diensthundführer mit seinem tierischen Kollegen "Jack" am Einsatzort ein und wurde sogleich auf die noch Frische Fährte angesetzt. In der Straße "An den Bräukerhöfen" konnte Diensthund "Jack" einen der Tatverdächtigen aufspüren und stellen, sodass sich der 23-jährige Dortmunder widerstandslos festnehmen ließ. Gute Entscheidung, denn "Jack" ist nicht nur ausgebildeter Personenspürhund, sondern auch zertifizierter Schutzhund. Kurz gesagt: Ist der Täter lieb wird gebellt, ist der Täter böse wird gebissen.

Anschließend ging es für den jungen Mann weiter zur erkennungsdienstlichen Behandlung. Des Weiteren erwartet ihn ein Strafverfahren wegen des Verdachtes des besonders schweren Falls des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen.

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