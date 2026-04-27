PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: Schnüffelnase findet Langfinger in Dortmund Benninghofen

POL-DO: Schnüffelnase findet Langfinger in Dortmund Benninghofen
  • Bild-Infos
  • Download

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0340

In der Nacht zu Sonntag (26. April) meldeten Zeugen über den Notruf den Einbruch in einen Pkw an der Brücherhofstraße in Dortmund Benninghofen. Die Täter flüchteten vom Tatort.

Gegen Mitternacht beobachteten Anwohner, wie zwei Männer ein Fahrzeug aufbrachen und den Innenraum durchwühlten. Kurz darauf flüchteten die beiden Männer in Richtung Süden.

Nur wenig später traf ein Diensthundführer mit seinem tierischen Kollegen "Jack" am Einsatzort ein und wurde sogleich auf die noch Frische Fährte angesetzt. In der Straße "An den Bräukerhöfen" konnte Diensthund "Jack" einen der Tatverdächtigen aufspüren und stellen, sodass sich der 23-jährige Dortmunder widerstandslos festnehmen ließ. Gute Entscheidung, denn "Jack" ist nicht nur ausgebildeter Personenspürhund, sondern auch zertifizierter Schutzhund. Kurz gesagt: Ist der Täter lieb wird gebellt, ist der Täter böse wird gebissen.

Anschließend ging es für den jungen Mann weiter zur erkennungsdienstlichen Behandlung. Des Weiteren erwartet ihn ein Strafverfahren wegen des Verdachtes des besonders schweren Falls des Diebstahls aus Kraftfahrzeugen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Steffen Korthoff
Telefon: 0231-132-1035
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
  • 27.04.2026 – 11:10

    POL-DO: Verkehrsunfallflucht in Dortmund Derne - Fahrerin flüchtet samt Kennzeichen

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0339 Zeugen meldeten am Sonntagmorgen (26. April) einen verunfallten Pkw an der Einmündung Walter-Kohlmann-Straße und Altenderner Straße. Die Fahrerin sei vom Unfallort geflüchtet. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 21-Jährige aus Unna mit unangepasster Geschwindigkeit die Walter-Kohlmann-Straße in Richtung Norden. Kurz vor der ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 10:14

    POL-DO: Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung in Lünen - Polizei sucht Zeugen

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0338 In der Nacht zum Montag (27. April 2026) brannte in Lünen-Brambauer ein geparkter Pkw. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 4 Uhr bemerkten aufmerksame Zeugen ein brennendes Auto. Der VW Polo befand sich in der Einmündung Hermannweg/Wittekindstraße. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte eine Zeugin zuvor ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 08:59

    POL-DO: Schwerer Raub mit Messer in Lünen - Polizei sucht Zeugen

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0337 Am Freitagabend (24. April 2026) kam es zu einem bewaffneten Raubüberfall in Lünen-Horstmar. Dabei wurde niemand verletzt. Gegen 22:25 Uhr hielt sich ein 20-jähriger Mann aus Lünen im Veilchenweg in Lünen-Horstmar auf. Auf der Straße näherte sich ihm ein unbekannter Jugendlicher. Unter Vorhalt eines Messers forderte dieser die Herausgabe der Geldbörse. Erkenntnissen zufolge griff ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren