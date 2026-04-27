PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Raub mit Messer in Lünen - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0337

Am Freitagabend (24. April 2026) kam es zu einem bewaffneten Raubüberfall in Lünen-Horstmar. Dabei wurde niemand verletzt.

Gegen 22:25 Uhr hielt sich ein 20-jähriger Mann aus Lünen im Veilchenweg in Lünen-Horstmar auf. Auf der Straße näherte sich ihm ein unbekannter Jugendlicher. Unter Vorhalt eines Messers forderte dieser die Herausgabe der Geldbörse.

Erkenntnissen zufolge griff der Tatverdächtige dann nach der Geldbörse und entnahm einen zweistelligen Bargeldbetrag, darunter auch ungarische Währung. Anschließend warf er die Geldbörse auf den Gehweg und flüchtete in Richtung Niederadener Straße.

Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtigen verlief ergebnislos.

Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 14 bis 16 Jahre alt, 1,60 bis 1,65 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Er hat blonde Haare, die an den Seiten kurz sind. Bekleidet war er mit einem schwarzen Langarmshirt, einer schwarzen Weste, einer dunklen Hose und dunklen Schuhen. Auf dem Kopf trug er ein schwarzes Käppi mit der Aufschrift "Gucci". Der Jugendliche hatte einen osteuropäischen/südosteuropäischen Phänotyp und sprach akzentfrei Deutsch.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Täter machen können. Hinweise bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Telefonnummer 0231/132-7441.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Diana Krömer
Telefon: 0231/132-1022
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
  • 24.04.2026 – 10:16

    POL-DO: Mehrere PKW-Brände in Lünen: Polizei sucht Zeugen

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0336 In den vergangenen beiden Nächten brannten im Lüner Stadtteil Brambauer mehrere PKW. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung und bittet um Zeugenhinweise. In der Nacht zum Donnerstag (23.04.) wurden Feuerwehr und Polizei gegen 2:20 Uhr zu einem Parkplatz an der Hermann-Schmälzger-Straße alarmiert. Vor dem dortigen Seniorenzentrum brannte ein VW vollständig aus. In der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren