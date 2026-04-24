Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Motorradfahrer bei Verkehrsunfällen lebensgefährlich verletzt: VU-Team im Einsatz

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0335

Am Donnerstag (23.04.) ereigneten sich in Dortmund zwei Verkehrsunfälle, bei denen Motorradfahrer schwer verletzt wurden. Die Unfallaufnahme erfolgte jeweils durch ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam.

Gegen 16:10 Uhr fuhr eine 47-Jährige (aus Datteln) mit ihrem Mini auf dem rechten Fahrstreifen der Evinger Straße in Richtung Norden. Neben ihr auf dem linken Fahrstreifen fuhr ein 31-jähriger Dortmunder mit seinem dreirädrigen Krad der Marke Piaggio.

Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte die 47-Jährige, auf Höhe der Hausnummer 52 zu wenden. Dabei übersah sie aus bislang ungeklärter Ursache den Kradfahrer, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Dortmunder erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen, zwischenzeitlich konnte Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Die 47-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, die Polizei schätzt den Schaden auf 18.000 Euro. Die Unfallaufnahme erfolgte durch ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam.

Gegen 18:35 Uhr fuhr ein 25-jähriger Dortmunder mit seinem Motorrad (Suzuki) auf der Brennaborstraße in östliche Richtung. Kurz hinter der Unterführung der A45 verlor der Mann aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Krad, touchierte den Bordstein und verlor das Gleichgewicht. Anschließend prallte der Dortmunder frontal gegen einen Baum, wurde dadurch von seinem Motorrad geschleudert und blieb auf dem Geh- und Radweg liegen.

Zeugen leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Der 25-Jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht, auch hier konnte Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund der Schwere der Verletzungen übernahm das spezialisierte Verkehrsunfallaufnahmeteam auch hier die Unfallaufnahme. Nach ersten Zeugenaussagen könnte überhöhte Geschwindigkeit zum Unfall geführt haben.

Die spezialisierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des VU-Teams kommen bei schwersten Verkehrsunfällen zum Einsatz. Mit moderner Technik (unter anderem Drohnen und 3D-Scanner) wird eine detaillierte Unfallaufnahme durchgeführt. Weitere Informationen zur Arbeit des VU-Teams finden Sie hier: https://dortmund.polizei.nrw/presse/jede-spur-zaehlt-das-verkehrsunfallaufnahme-team-der-polizei-dortmund-ist-nun-offiziell-im-einsatz

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell