Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Leichtverletzte nach Bremsmanöver eines Linienbusses - Polizei sucht Fußgänger

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0326

Nach einem Unfall am Dienstag (14. April 2026) an der Kreuzung Freie-Vogel-Straße / Stockholmer Allee sucht die Polizei Dortmund Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte ein Linienbus gegen 15:42 Uhr von der Freie-Vogel-Straße nach links in die Stockholmer Allee abbiegen. Zur gleichen Zeit betrat nach Zeugenangaben ein bislang unbekannter Fußgänger die Fahrbahn, obwohl die Fußgängerampel Rotlicht zeigte.

Der Busfahrer musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei wurden zwei Fahrgäste im Bus leicht verletzt.

Der Fußgänger entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit.

Er wird wie folgt beschrieben:

männlich

etwa 50 Jahre alt circa 170 cm groß kräftige bis dicke Statur weiße Haare dunkle Jacke

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem beschriebenen Fußgänger machen können, sich bei der Polizeiwache Mitte unter Tel. 0231/132-1121 zu melden.

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