Polizei Dortmund

POL-DO: Zusammenstoß zwischen E-Scooter und PKW: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0333

Bereits am Dienstag (14.04.) kam es in der nördlichen Innenstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem PKW. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang und bittet um Zeugenhinweise.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr gegen 22 Uhr ein 30-jähriger Dortmunder mit seinem E-Scooter auf der Nordstraße in Richtung Norden. Auf Höhe der Missundestraße kam es zum Zusammenstoß mit einem PKW, der in die Kreuzung einfuhr. Der Dortmunder stürzte.

An die folgenden Stunden hat der Mann, möglicherweise aufgrund des Unfallgeschehens, keine Erinnerungen. Erste Ermittlungen ergaben, dass der 30-Jährige an diesem Abend in keinem Dortmunder Krankenhaus behandelt wurde.

Der Dortmunder suchte am Folgetag eine Polizeiwache auf und erstattete Anzeige. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus, wo seine leichten Verletzungen versorgt wurden.

Bei dem PKW soll es sich um einen dunkelblauen VW Golf handeln. Der Fahrer wird als maximal 30 Jahre alt beschrieben. Auf der Rückbank des Autos soll sich eine weitere Person befunden haben.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Unfallhergang und/oder dem beteiligten VW sowie dessen Innensassen machen? Hinweise nimmt die Polizeiwache Nord unter der 0231/132-2321 entgegen.

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