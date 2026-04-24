PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Dortmund

POL-DO: Mehrere PKW-Brände in Lünen: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0336

In den vergangenen beiden Nächten brannten im Lüner Stadtteil Brambauer mehrere PKW. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung und bittet um Zeugenhinweise.

In der Nacht zum Donnerstag (23.04.) wurden Feuerwehr und Polizei gegen 2:20 Uhr zu einem Parkplatz an der Hermann-Schmälzger-Straße alarmiert. Vor dem dortigen Seniorenzentrum brannte ein VW vollständig aus.

In der darauffolgenden Nacht (24.04.) gegen 2:45 Uhr wurden die Einsatzkräfte erneut zum selben Parkplatz gerufen. Dieses Mal brannte ein Peugeot, die Flammen griffen auf einen geparkten VW über. Da die Autos nahe des Seniorenzentrums parkten, wurde die Fassade des Gebäudes ebenfalls beschädigt.

Beim ersten Brand beobachtete ein Zeuge zwei Jugendliche, die vom Parkplatz in westliche Richtung flüchteten. Diese konnte er wie folgt beschreiben:

1. Person: ca. 18 Jahre alt, 180 bis 185 cm groß, schlanke Statur. Trug dunkle Kleidung.

2. Person: ca. 18 Jahre alt, 170 bis 180 cm groß, kräftige Statur. Ebenfalls dunkel gekleidet.

Die drei Autos wurden sichergestellt, die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 45.000 Euro. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung ein.

Die Polizei fragt: Wer hat in den vergangenen beiden Nächten verdächtige Personen Nahe des Parkplatzes an der Hermann-Schmälzger-Straße beobachtet? Wer kann Angaben zu den Bränden und/oder den flüchtigen Jugendlichen machen? Hinweise nimmt die Kriminalwache unter der 0231/132-7441 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Tobias Nico Boccarius
Telefon: 0231/132-1024
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Weitere Meldungen: Polizei Dortmund
Alle Meldungen Alle
  • 23.04.2026 – 14:09

    POL-DO: Zwei Leichtverletzte nach Bremsmanöver eines Linienbusses - Polizei sucht Fußgänger

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0326 Nach einem Unfall am Dienstag (14. April 2026) an der Kreuzung Freie-Vogel-Straße / Stockholmer Allee sucht die Polizei Dortmund Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte ein Linienbus gegen 15:42 Uhr von der Freie-Vogel-Straße nach links in die Stockholmer Allee abbiegen. Zur gleichen Zeit betrat nach Zeugenangaben ein bislang ...

    mehr
  • 23.04.2026 – 13:08

    POL-DO: Zusammenstoß zwischen E-Scooter und PKW: Polizei sucht Zeugen

    Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0333 Bereits am Dienstag (14.04.) kam es in der nördlichen Innenstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem PKW. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang und bittet um Zeugenhinweise. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr gegen 22 Uhr ein 30-jähriger Dortmunder mit seinem E-Scooter auf der Nordstraße in Richtung Norden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren