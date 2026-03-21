Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von E-Scooter

Salmtal (ots)

Im Zeitraum 19.03.2026, 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zum Bahnhof Salmtal. Hier entwendeten sie einen dort ordnungsgemäß an einem Fahrradständer, mittels Schlosses gesicherten E-Scooter.

Der Sachverhalt und der Tatort wurden durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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