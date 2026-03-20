Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall auf der L47/ OT Wehlen

Bernkastel-Kues (ots)

Am Freitag, den 20.03.2026, gegen 15:35 Uhr, kam es auf der L47 in Höhe der Staustufe Zeltingen zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren mehrere Pkw die L47 aus Richtung Zeltingen kommend in Fahrtrichtung Wehlen.

Zur gleichen Zeit befuhr ein weißer PKW der Marke Citroën die Strecke in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet dieser auf den Grünstreifen neben der Gegenfahrbahn und setzte seine Fahrt dort über mehrere Meter mit offenbar erhöhter Geschwindigkeit fort.

In der Annahme, dass der Citroën wieder auf die Fahrbahn zurücklenken und in den Gegenverkehr geraten könnte, bremste ein Fahrer sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Die nachfolgende Fahrerin reagierte ebenfalls, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf.

Der Fahrer des Citroën hielt sein Fahrzeug kurz vor den unfallbeteiligten Pkw an, setzte seine Fahrt anschließend jedoch fort und entfernte sich in Richtung Zeltingen von der Unfallstelle. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand Sachschaden an beiden beteiligten Fahrzeugen.

Nach Angaben der Beteiligten herrschte zum Unfallzeitpunkt ein hohes Verkehrsaufkommen. Der Polizei ist bekannt, dass es zu einem Gespräch zwischen dem Fahrer des Citroën und bislang unbekannten Personen gekommen ist.

Die Polizei bittet daher insbesondere diese Personen sowie weitere mögliche Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues zu melden.

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