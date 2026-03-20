PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall auf der L47/ OT Wehlen

Bernkastel-Kues (ots)

Am Freitag, den 20.03.2026, gegen 15:35 Uhr, kam es auf der L47 in Höhe der Staustufe Zeltingen zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren mehrere Pkw die L47 aus Richtung Zeltingen kommend in Fahrtrichtung Wehlen.

Zur gleichen Zeit befuhr ein weißer PKW der Marke Citroën die Strecke in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet dieser auf den Grünstreifen neben der Gegenfahrbahn und setzte seine Fahrt dort über mehrere Meter mit offenbar erhöhter Geschwindigkeit fort.

In der Annahme, dass der Citroën wieder auf die Fahrbahn zurücklenken und in den Gegenverkehr geraten könnte, bremste ein Fahrer sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Die nachfolgende Fahrerin reagierte ebenfalls, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf.

Der Fahrer des Citroën hielt sein Fahrzeug kurz vor den unfallbeteiligten Pkw an, setzte seine Fahrt anschließend jedoch fort und entfernte sich in Richtung Zeltingen von der Unfallstelle. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand Sachschaden an beiden beteiligten Fahrzeugen.

Nach Angaben der Beteiligten herrschte zum Unfallzeitpunkt ein hohes Verkehrsaufkommen. Der Polizei ist bekannt, dass es zu einem Gespräch zwischen dem Fahrer des Citroën und bislang unbekannten Personen gekommen ist.

Die Polizei bittet daher insbesondere diese Personen sowie weitere mögliche Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Im Viertheil 22
54470 Bernkastel-Kues
Telefon: 06531-9527-0
Fax: 06531-9527-50
eMail: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 20.03.2026 – 06:45

    POL-PDWIL: Kaminbrand

    Bruch (ots) - Am 19.03.2026 gegen 18:45 Uhr kam es in der Straße "Auf der Katz" in Bruch zu einem Kaminbrand. Durch die eintreffende Feuerwehr konnte dieser schnell unter Kontrolle gebracht werden. Es entstand glücklicherweise weder Personen- noch Gebäudeschaden. Rückfragen bitte an: POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER Polizeiinspektion Wittlich Schlossstraße 28 54516 Wittlich Telefon 06571/9260 Telefax 06571/926150 piwittlich@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de Folgen Sie uns auf X. ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 06:44

    POL-PDWIL: illegaler Umgang mit Abfällen

    Altrich (ots) - Am 19.03.2026 gegen 18:10 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Wittlich Kenntnis von einer starken Rauchentwicklung im Bereich der Straße "Auf der Hüll" in Altrich. Eine Überprüfung vor Ort ergab, dass dort wohnende Grundstückseigentümer Abfall, unter anderem OSB-Platten verbrannten. Eine Genehmigung lag nicht vor. Das Feuer wurde umgehend gelöscht, es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 06:43

    POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl in Firmengebäude

    Wallscheid (ots) - Im Zeitraum 28.02.2026 bis 19.03.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Firmengebäude in der Josef-Meeth-Straße in Wallscheid. Hier schnitten sie den das Gelände umgebenden Zaun auf, gelangten so auf das Firmengelände und entwendeten eine bisher nicht abschließend definierbare Menge an Metallgegenständen. Der Abtransport dürfte mit Sicherheit mittels eines größeren Fahrzeuges ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren