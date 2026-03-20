Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl in Firmengebäude

Wallscheid (ots)

Im Zeitraum 28.02.2026 bis 19.03.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Firmengebäude in der Josef-Meeth-Straße in Wallscheid.

Hier schnitten sie den das Gelände umgebenden Zaun auf, gelangten so auf das Firmengelände und entwendeten eine bisher nicht abschließend definierbare Menge an Metallgegenständen.

Der Abtransport dürfte mit Sicherheit mittels eines größeren Fahrzeuges erfolgt sein.

Der Sachverhalt und der Tatort wurden durch die Beamten und Beamtinnen der Kriminalinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Kriminalinspektion Wittlich oder die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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