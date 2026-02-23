Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Öffentlichkeitsfahndung nach Geldbörsendiebstahl und Verwertungstaten in Saarbrücken

Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe

Bild-Infos

Download

Saarbrücken (ots)

Bereits am Montag, den 30.06.2025, entwendete ein bislang Unbekannter die Geldbörse eines Mannes. In der Geldbörse befand sich unter anderem die Bankkarte des Bestohlenen. Mit der Bankkarte verfügte der unbekannte Mann unmittelbar nach der Tat an einem Geldautomaten in Saarbrücken insgesamt drei Bargeldabhebungen in einem höheren dreistelligen Betrag.

Bei den Geldabhebungen wurde der Unbekannte videografiert. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Die weiteren Ermittlungen in der Sache dauern an. Aus ermittlungstaktischen Gründen macht die Polizei derzeit keine näheren Angaben.

Sachdienliche Hinweise zu der unbekannten Person oder deren Aufenthalt nimmt der Kriminaldauerdienst in Saarbrücken, Tel.: 0681/962-2133 entgegen. Für die Hinweisübermittlung kann auch die Onlinewache unter www.onlinewache.saarland.de genutzt werden.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell