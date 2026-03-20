Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfälle mit Flucht

Plein (ots)

Im Rahmen der regelmäßigen Streckenkontrollen durch die zuständige Straßenmeisterei fielen zwei Unfallstellen auf, welche bisher nicht bekannt waren.

Demnach befuhren bisher unbekannte Fahrzeugführer im Zeitraum 04.03.2026 bis 17.03.2026 die Kreisstraße 21 zwischen Plein und Wittlich, wo sie an zwei Stellen aufgrund bisher unbekannter Gründe, möglicherweise nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkamen und mit der Schutzplanke kollidierten.

Die Unfallverursacher verließen anschließend die Verkehrsunfallstellen, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung der Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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