Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: illegaler Umgang mit Abfällen

Altrich (ots)

Am 19.03.2026 gegen 18:10 Uhr erhielt die Polizeiinspektion Wittlich Kenntnis von einer starken Rauchentwicklung im Bereich der Straße "Auf der Hüll" in Altrich.

Eine Überprüfung vor Ort ergab, dass dort wohnende Grundstückseigentümer Abfall, unter anderem OSB-Platten verbrannten.

Eine Genehmigung lag nicht vor.

Das Feuer wurde umgehend gelöscht, es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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