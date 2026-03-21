Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Sachbeschädigung an Fahrzeug

Wittlich (ots)

Wie die Polizeiinspektion Wittlich am 20.03.2026 bereits berichtete, ereignete sich folgender Sachverhalt: Am 19.03.2026 gegen 10:17 Uhr beobachtete eine aufmerksame Zeugin zwei Personen, welche im Bereich der Tiergartenstraße in Wittlich, ein Brett mit herausstehenden Nägeln unter dem Reifen eines dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagens positionierten. Umgehend verständigte die Mitteilerin die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion, welche sich umgehend vor Ort begaben und das Brett samt herausstehendem etwa 4cm langen Nagel sicherstellen konnten, bevor es zu einem Schadenseintritt kam. Die beiden Tatverdächtigen wurden wie folgt beschrieben: männlich, dunkle Haare Eine umgehende Fahndung nach den Personen im Nahbereich des Tatortes führte zunächst nicht zum Antreffen der Personen.

Am 20.03.2026 nun wurde nachfolgender Sachverhalt der Polizeiinspektion Wittlich gemeldet: Im Zeitraum 17.03.2026 bis 18.03.2026 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem im Bereich der Tiergartenstraße in Wittlich abgestellten Personenkraftwagen der Marke Mercedes-Benz und beschädigten mittels eines unbekannten Gegenstands die beiden Reifen der Hinterachse, indem sie in die Reifenflanken einstachen. Der Sachverhalt und der Tatort wurden durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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