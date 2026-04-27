Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfallflucht in Dortmund Derne - Fahrerin flüchtet samt Kennzeichen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0339

Zeugen meldeten am Sonntagmorgen (26. April) einen verunfallten Pkw an der Einmündung Walter-Kohlmann-Straße und Altenderner Straße. Die Fahrerin sei vom Unfallort geflüchtet.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 21-Jährige aus Unna mit unangepasster Geschwindigkeit die Walter-Kohlmann-Straße in Richtung Norden. Kurz vor der Einmündung Altenderner Straße verlor sie vermutlich die Kontrolle über den ihren VW Golf und rutschte seitlich über die Einmündung hinweg in die Leitplanke. Anschließend verließ sie das Fahrzeug und flüchtete fußläufig in Richtung Süden.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnte die leichtverletzte 21-Jährige in der Pepperstraße angetroffen werden. Um den Polizeibeamten die Identifizierung als Fahrerin zu erleichtern, trug sie ein Kennzeichen des verunfallten Pkws in der Hand.

Nach Ansprache durch die Beamten, versuchte die junge Frau erneut zu flüchten, konnte aber nach kurzer Verfolgung eingeholt werden. Dabei leistete sie so erheblichen Widerstand, dass ein 45-jähriger Polizist leicht verletzt wurde.

Der VW Golf wurde sichergestellt, für die weitere Sachverhaltsaufnahme ging es zur Polizeiwache Lünen. Es stellte sich heraus, dass die 21-Jährige nicht nur unter Alkoholeinfluss stand, sondern auch keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Dementsprechend folgte die Entnahme einer Blutprobe. Eine weitere Behandlung ihrer Verletzungen lehnte sie ab.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie von der PW Lünen entlassen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfall mit Personenschaden und Flucht, Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge von Alkoholgenuss, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Widerstand.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von geschätzten 2.900 Euro.

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