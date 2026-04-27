Polizei Dortmund

POL-DO: Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung in Lünen - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0338

In der Nacht zum Montag (27. April 2026) brannte in Lünen-Brambauer ein geparkter Pkw. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 4 Uhr bemerkten aufmerksame Zeugen ein brennendes Auto. Der VW Polo befand sich in der Einmündung Hermannweg/Wittekindstraße. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte eine Zeugin zuvor einen verdächtigen Mann beobachtet, der sich in Tatortnähe aufhielt und sich nach einem Explosionsgeräusch entfernte. Dieser kann nicht näher beschrieben werden.

Der Schaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Die Einsatzkräfte stellten den Pkw als Beweismittel sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung ein.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen können. Hinweise bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Telefonnummer 0231/132-7441.

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