Polizei Dortmund

POL-DO: Raub in Dortmund-Wischlingen: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0341

Samstagfrüh (25. April) wurde ein Mann in der Nähe der S-Bahn Haltestelle "Dortmund-Wischlingen" von mehreren Tätern ausgeraubt. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 5:50 Uhr ist ein 23-Jähriger an der Haltestelle "Dortmund-Wischlingen S" aus der S-Bahn gestiegen. Auf dem Verbindungsweg zwischen Bahngleis und der Höfkerstraße ist er von 3-4 Männern angesprochen worden. Als er nicht auf das Gespräch einging, schlugen ihn die Täter zu Boden. Dort traten sie weiter auf ihn ein. Schließlich raubten die unbekannten Männer ihm eine schwarze Sporttasche. Der 23-Jährige wurde bei dem Überfall verletzt.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

- Schwarze Haare - Dunkle Bekleidung

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Kriminalwache der Polizei Dortmund zu melden: 0231/132-7441.

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