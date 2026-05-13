Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien: Unfallflucht mit hohem Sachschaden - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Im Zeitraum von Montag, 11.05.2026, 16.00 Uhr bis Dienstag, 12.05.2026, 08.00 Uhr wurde ein in der Hauptstraße in St. Blasien, am Fahrbahnrand geparkter schwarzer VW Golf durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug angefahren und erheblich beschädigt. Der Schaden erstreckt sich über die gesamte Fahrerseite und dürfte mindestens 8.000 Euro betragen. Der Polizeiposten St. Blasien hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können. Der Polizeiposten ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07672 92228 0 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 9340 entgegen.

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