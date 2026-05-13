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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Trickdiebstahl in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 12.05.2026, gegen 16:30 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Mann in der Freiburger Straße in Denzlingen unter dem Vorwand, die Heizung ablesen zu müssen, Zutritt zur Wohnung einer lebensälteren Frau.

Während der Mann gemeinsam mit der Bewohnerin durch die Wohnung ging und scheinbar die Heizkörper überprüfte, öffnete er offenbar unbemerkt die Wohnungstür, um einem Mittäter Zutritt zu verschaffen.

Dieser entwendete eine Schmuckschatulle mit bislang unbekanntem Inhalt. Der Diebstahl wurde erst bemerkt, als die zweite Person die Wohnung wieder verließ.

Anschließend flüchteten beide Männer zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die Bewohnerin beschreibt die Personen wie folgt:

   Person 1 (Wortführer): -männlich
   - ca. 160-165 cm groß
   - lockige, dunkle Haare
   - dunkle Augen
   - dunkler Teint
   - dunkle Jacke
   - sprach gebrochen Deutsch
   Person 2:
   - männlich
   - ca. 160-165 cm groß
   - kräftige, breite Statur
   - helle Jacke

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel.: 07681-40740) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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