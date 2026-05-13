Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Trickdiebstahl in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 12.05.2026, gegen 16:30 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Mann in der Freiburger Straße in Denzlingen unter dem Vorwand, die Heizung ablesen zu müssen, Zutritt zur Wohnung einer lebensälteren Frau.

Während der Mann gemeinsam mit der Bewohnerin durch die Wohnung ging und scheinbar die Heizkörper überprüfte, öffnete er offenbar unbemerkt die Wohnungstür, um einem Mittäter Zutritt zu verschaffen.

Dieser entwendete eine Schmuckschatulle mit bislang unbekanntem Inhalt. Der Diebstahl wurde erst bemerkt, als die zweite Person die Wohnung wieder verließ.

Anschließend flüchteten beide Männer zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die Bewohnerin beschreibt die Personen wie folgt:

Person 1 (Wortführer): -männlich - ca. 160-165 cm groß - lockige, dunkle Haare - dunkle Augen - dunkler Teint - dunkle Jacke - sprach gebrochen Deutsch

Person 2: - männlich - ca. 160-165 cm groß - kräftige, breite Statur - helle Jacke

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel.: 07681-40740) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können.

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