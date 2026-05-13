Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Pkw flüchtet bei Verkehrskontrolle - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstag, 09.05.2026, gegen 5.20 Uhr wollte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Freiburg-Nord einen schwarzen Pkw einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterziehen und gab dem Fahrzeug unmissverständliche Anhaltesignale.

Nachdem das Fahrzeug im Begriff war den Weisungen zu folgen und am Straßenrand anzuhalten, beschleunigte der Fahrer sein Fahrzeug und fuhr mit sehr hoher Geschwindigkeit die Breisacher Straße in Richtung Berliner Allee davon.

Seine gefährliche Fahrt führte ungebremst über mehrere Kreuzungen und Rotlicht zeigende Ampelanlagen.

Im Bereich der Sundgauallee, Breisgauer Straße und Opitzstraße wurde das Fahrzeug, bei dem es sich um einen schwarzen Seat mit WT-Kennzeichen handeln könnte, aus den Augen verloren.

Das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel.: 0761-882-4221) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die den Vorfall beobachtet haben oder durch die Fahrweise gefährdet wurden.

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