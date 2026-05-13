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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Landwasser: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagmittag, 12.05.2026, gegen 14:15 Uhr ereignete sich auf der Elsässer Straße auf Höhe der Auffahrt zur Paduaallee ein Verkehrsunfall zwischen einem bislang unbekannten Autofahrer und einem 32 Jahre alten Fahrradfahrer.

Der Mann habe mit seinem Fahrrad den Fahrradweg parallel zur Elsässer Straße befahren und sei dabei von einem unbekannten Fahrzeugführer touchiert worden. Der Fahrer des Wagens soll zuvor zunächst auf dem linken von zwei Fahrstreifen stadteinwärts unterwegs gewesen sein. In der Folge habe der Unbekannte dann angeblich beschleunigt und sei mit überhöhter Geschwindigkeit über sämtliche Fahrstreifen gefahren bis er letztendlich nach rechts auf die Paduaallee auffuhr. Dabei soll er den 32-jährigen Fahrradfahrer auf dem Fahrradweg übersehen haben, sodass es zu einer Berührung zwischen dem Auto und dem Fahrrad kam. Anschließend stürzte der Radfahrer und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer setzte seine Fahrt hingegen fort.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761 882-3100) hat den Unfall aufgenommen und sucht nun nach dem unbekannten Autofahrer. Bei dem am Unfall beteiligten Fahrzeug soll es sich laut Angaben des Zeugen möglicherweise um einen blauen Mercedes-Benz A-Klasse gehandelt haben. Das Fahrzeug soll eine Freiburger Zulassung besessen haben. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

ak

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Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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