PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher in Altenpflegeheim unterwegs +++ E-Scooter am Busbahnhof entwendet

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher in Altenpflegeheim unterwegs, Eltville am Rhein, Sonnenbergstraße, Freitag, 01.05.2026 bis Montag, 04.05.2026,

(fh)Am zurückliegenden Wochenende suchten Einbrecher ein Seniorenheim in Eltville auf. Ersten Erkenntnissen nach betraten die Täter zwischen Freitag und Montag unbemerkt das Gebäude in der Sonnenbergstraße und setzten dort mit einem Hebelwerkzeug erfolglos an einer Kellertür an. Anschließend betraten sie die Mitarbeiterräume und brachen dort mehrere Spinde auf, ehe sie ohne an Beute gelangt zu sein die Flucht antraten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden von der Polizeistation Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 entgegengenommen.

2. E-Scooter am Busbahnhof entwendet,

Taunusstein-Bleidenstadt, Aarstraße, Sonntag, 03.05.2026, 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag wurde ein E-Scooter vom Busbahnhof in Bleidenstadt entwendet. Gegen 14:00 Uhr hatte der Besitzer des Rollers mit dem Kennzeichen "471 NBY" diesen mit einem Schloss gesichert an einem Fahrradständer in der Aarstraße abgestellt. Als er gegen 19:00 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, fehlte von dem Scooter der Marke Ninebot jede Spur.

Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

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