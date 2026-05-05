PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Kind+++

Bad Schwalbach (ots)

Die vermisste Alisia Distelkamp konnte wohlbehalten bei der Mutter in Wiesbaden angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

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