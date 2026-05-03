PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Vermehrt Wildunfälle im Bereich der Polizeidirektion Rheingau-Taunus+++PKW beschädigt und geflüchtet+++Unfall mit zwei Leichtverletzten+++Drei Motorradfahrer verletzt+++

Bad Schwalbach (ots)

+++Vermehrt Wildunfälle im Bereich der Polizeidirektion Rheingau-Taunus+++

Seit dem 01.05.2026 kam es Jahreszeitenbedingt im Direktionsgebiet zu insgesamt sieben gemeldeten Wildunfällen. Bei den Wildunfällen entstand ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro. Die beteiligten Fahrzeugführerinnen und -führer sowie Mitfahrende verletzten sich glücklicherweise nicht. Unterschätzen Sie nicht die Gefahren durch Tiere, die plötzlich die Straße überqueren. Gerade bei Fahrten durch ländliche Bereiche, Wald- und Wiesengebiete sollte vorsichtig gefahren werden - rechnen Sie insbesondere in den Morgenstunden, bei Dämmerung und nachts mit Wildwechsel. Passen Sie Ihre Fahrweise an, beachten Sie die entsprechenden Warnschilder und seien Sie bremsbereit. Wenn Sie Wild am Fahrbahnrand sehen, sollten Sie abblenden, abbremsen, hupen und gegebenenfalls anhalten. Schalten Sie die Warnblinkanlage ein und fahren Sie, wenn die Tiere sich entfernen, zunächst mit Schrittgeschwindigkeit weiter. Beobachten Sie dabei den Fahrbahnrand - einem Wildtier folgen oftmals noch weitere. Weichen Sie bei plötzlichem Wildwechsel oder einer unvermeidbaren Kollision nicht in den Gegenverkehr aus - bremsen Sie ab und halten Sie Ihre Fahrspur. Sollte es zu einem Zusammenstoß gekommen sein, versuchen Sie nicht, einem verletzten Tier zu helfen, es zu berühren oder gar mitzunehmen. Informieren Sie stattdessen umgehend die Polizei.

+++PKW beschädigt und geflüchtet+++

Taunusstein, Brunnenstr. 63, Freitag 01.05.2026, 11.00 Uhr - Samstag, 02.05.2026, 09.40 Uhr

Ein am Rande eines Feldes geparkter Nissan X-Trail wurde im vorderen Bereich, vermutlich beim Vorbeifahren, beschädigt. Der Verursacher flüchtete unerkannt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3.000 EUR geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Rufnummer 06124-70780 entgegen.

+++Unfall mit zwei Leichtverletzten+++

Auffahrt Geisenheim-Ost auf die B42a, Freitag, 01.05.2026, 13.29 Uhr

Ein 22-jähriger Eltviller übersieht beim Linksabbiegen den vorfahrtberechtigten 32-jährigen Hattersheimer. Bei dem Zusammenstoß werden der Hattersheimer Fahrer und seine 32-jährige Beifahrerin leicht verletzt. An dem BMW des Unfallverursachers entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 EUR. An dem Mitsubishi der Unfallbeteiligten entstand ein Sachschaden von ca. 8000 EUR.

+++Drei Motorradfahrer verletzt+++

Lorch, L3033, Freitag, 01.05.2026, 16.49 Uhr

Im Verlauf eines missglückten Überholvorgangs, mit einem gleichzeitigen Abbiegevorgang auf einen dortigen Parkplatz, kollidierten beide Beteiligten Kräder miteinander. Bei dem Unfall wurde ein 47-jähriger BMW-Fahrer und seine 46-jährige Mitfahrerin und 20-jähriger Kawasaki-Fahrer leicht verletzt. An den Krädern entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 EUR. Zeugenhinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizei Rüdesheim unter der Rufnummer 06722-91120 entgegen.

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