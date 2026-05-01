PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Einbruch in Tabakwarengeschäft+++Täter flüchten nach versuchtem Einbruch+++Trunkenheitsfahrt+++

Bad Schwalbach (ots)

+++Einbruch in Tabakwarengeschäft +++

Taunusstein - Bleidenstadt, Aarstraße 94, Freitag 01.05.2026, 03.48 Uhr

In den frühen Morgenstunden des 1. Mai hebelten drei unbekannte Täter die Eingangstür des dortigen Tabakwarengeschäfts auf. Aus der Auslage wurden Zigaretten im Wert von 2.500 EUR entwendet. Das auf der Flucht abgelegte Diebesgut konnte im Nahbereich aufgefunden und sichergestellt werden. An der Eingangstür entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.500 EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Rufnummer 06124-70780 entgegen.

+++Täter flüchten nach versuchtem Einbruch+++

Bad Schwalbach, Über der Aar, Freitag 01.05.2026, 02.20 Uhr

Ebenfalls in den frühen Stunden des 1. Mai versuchten zwei unbekannte Täter über den Balkon in das dortige Wohnhaus einzusteigen. Diese wurden jedoch durch den bellenden Hund der Eigentümer in die Flucht geschlagen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Bad Schwalbach unter der Rufnummer 06124-70780 entgegen.

+++Trunkenheitsfahrt+++

B 275 zwischen Idstein u. Taunusstein - Neuhof, Freitag, 01.05.2026, 00:24 Uhr

Am 01.05.2026 gegen 00:10 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer über Notruf einen weißen Renault Clio, der auf der Autobahn A3 Schlangenlinien fahren würde. Das Fahrzeug verließ an der Anschlußstelle Idstein die Autobahn und fuhr im weiteren Verlauf über die Bundestraße 275 von Idstein in Richtung Taunusstein. Auch hier fiel das Fahrzeug aufgrund seiner verdächtigen Fahrweise mehreren Verkehrsteilnehmern auf. Eine Streife der Polizeistation Idstein konnte das Fahrzeug im Rahmen der Fahndung schließlich 500 Meter vor der Ortseinfahrt Taunusstein - Neuhof stoppen und einer Kontrolle unterziehen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass die 41-jährige Fahrerin aus Wiesbaden deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Die Fahrzeugführerin wurde zum Zwecke einer Blutentnahme auf die Polizeistation Idstein verbracht. Nach Einleitung eines Strafverfahrens und Sicherstellung ihres Führerscheins durfte die Dame die Polizeistation verlassen.

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