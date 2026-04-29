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PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Microsoft-Betrüger gelangen fast an hohe Summe +++ Streit um Sitzplatz eskaliert

Bad Schwalbach (ots)

1. Microsoft-Betrüger gelangen fast an hohe Summe, Niedernhausen, Samstag, 25.04.2026, 14:30 Uhr

(fh)Am vergangenen Samstag sind Betrüger um ein Haar an das Ersparte eines Niedernhauseners gelangt. Am Nachmittag erhielt der Mann den Anruf eines angeblichen Microsoftmitarbeiters. Durch eine glaubhafte und geschickte Gesprächsführung erschlich sich der Unbekannten im weiteren Verlauf an diverse persönliche Daten des Angerufenen inklusive dessen Bankdaten. Da der Niedernhausener im Nachgang jedoch den Betrug erkannte und rechtzeitig seine Konten sperren ließ, konnten bereits durch die Täter in Auftrag gegebene Abbuchungen in Höhe von über 10.000 Euro gestoppt werden.

Die Polizei warnt vor solchen Anrufen. Keine Mitarbeitenden einer seriösen Softwarefirma werden Sie unaufgefordert kontaktieren und die Behebung von Problemen anbieten, die Sie vorher noch gar nicht hatten. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um den Finger wickeln und gehen Sie keinesfalls auf fragliche Angebote zur Installation einer Software oder Fernwartung ein! Beenden Sie das Gespräch rechtzeitig! Geben Sie keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort preis und überweisen Sie kein Geld!

2. Streit um Sitzplatz eskaliert,

Taunusstein-Hahn, Aarstraße, Dienstag, 28.04.2026, 12:00 Uhr

(fh)Am Dienstagmittag mündete in Taunusstein-Hahn ein Streit zwischen zwei Männern in einer handfesten Auseinandersetzung. Gegen 12:00 Uhr wurde die Polizei zum "ZOB" nach Hahn entsandt, da sich dort zwei Männer schlagen würden. Vor Ort gelang es der Polizei beide im Alter von 22 und 61 Jahren, welche zuvor Schläge ausgetauscht hatten, anzutreffen und zu kontrollieren. Anlass für die Auseinandersetzung soll ein Streit um einen dortigen Sitzplatz gewesen sein. Nach den polizeilichen Maßnahmen durften die beiden mit je einer Anzeige im Gepäck wieder ihrer Wege gehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1043/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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