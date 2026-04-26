PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Motorradfahrer leicht verletzt+++ Motorradfahrer verunfallt+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Motorradfahrer leicht verletzt,

L 3272, zwischen Presberg und Lorch,

Samstag, 25.04.2026, 14:30 Uhr,

(am) Am Samstagnachmittag kam es auf der L 3272 zwischen Presberg und Lorch zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Motorrädern.

Ein 64 Jahre alter Motorradfahrer aus Darmstadt kam auf der L 3272 in einer Rechtskurve zu Fall und rutschte mit seiner Harley-Davidson auf die Gegenfahrbahn. Dort kam er leicht verletzt zum Liegen. Ein nachfolgender 52-jähriger Motorradfahrer, ebenfalls aus Darmstadt, versuchte dem Verunfallten auszuweichen und machte eine Vollbremsung. Dabei kam er mit seiner Harley-Davidson zu Fall und verletzte ich leicht. Der zuerst Verunfallte wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus nach Rüdesheim verbracht. An beiden Motorrädern entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 12.000,- EUR.

2. Motorradfahrer verunfallt,

L 3033, zwischen Geroldstein und Lorch

Samstag, 25.04.2026, 15:45 Uhr

(am) Ein 25 Jahre alter Motorradfahrer aus Nordrhein-Westfalen befuhr am Samstagnachmittag die L 3031 aus Geroldstein kommend in Richtung Lorch. In einem Kurvenbereich verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Motorrad und kam zu Fall. Der Verunfallte kam mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus nach Rüdesheim. An dem Motorrad der Marke Kawasaki entstand ein Schaden in Höhe von ca. 10.000,- EUR.

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