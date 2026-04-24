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POL-RTK: Neue Ausbildungsmöglichkeiten beim Freiwilligen Polizeidienst

POL-RTK: Neue Ausbildungsmöglichkeiten beim Freiwilligen Polizeidienst
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Bad Schwalbach (ots)

Neue Ausbildungsmöglichkeiten beim Freiwilligen Polizeidienst, Polizeipräsidium Westhessen, Bewerbungsfrist bis 31.05.2026

(da)Sie möchten sich ehrenamtlich engagieren und gleichzeitig einen Beitrag zur öffentlichen Sicherheit leisten? Dann ist der Freiwillige Polizeidienst genau das Richtige für Sie! Folgende Kommunen sowie ein Landkreis wollen unter dem Motto "Präsenz zeigen, beobachten, melden" die Anzahl Ihrer Freiwilligen Polizeidiensthelferinnen und Polizeidiensthelfer erhöhen bzw. den Freiwilligen Polizeidienst erneut in ihrer Kommune einführen:

1.	Hochtaunuskreis
2.	Stadt Geisenheim
3.	Stadt Oestrich-Winkel
4.	Stadt Bad Schwalbach
5.	Stadt Limburg an der Lahn
6.	Gemeinde Elz
7.	Stadt Hattersheim

Hierzu ist ab sofort das Bewerbungsverfahren eröffnet. Weitere Informationen finden Sie unter dem Link: https://www.polizei.hessen.de/meldungen/freiwilliger-polizeidienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1043/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

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