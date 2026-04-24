PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Diebe auf Wertstoffhof zugange - Festnahme +++ Angriff an Bushaltestelle

Bad Schwalbach (ots)

1. Diebe auf Wertstoffhof zugange - Festnahme, Eltville am Rhein, Wiesweg, Donnerstag, 23.04.2026, 20.08 Uhr

(wo)Nachdem zwei Personen am Donnerstagabend von dem Gelände des Wertstoffhofs im Eltville alte Elektrogeräte entwendeten, kam es zu einer Festnahme. Die zwei Diebe verschafften sich gegen 20.00 Uhr Zutritt zu dem Gelände im Wiesweg, indem sie über den Zaun kletterten und dort das Diebesgut entwendeten. Eine Videokamera zeichnete den Vorfall auf, sodass die Polizei umgehend durch den Sicherheitsdienst informiert werden konnte. Beim Eintreffen der Polizei konnte ein Tatverdächtiger unmittelbar am Zaun stehend, direkt neben dem Diebesgut, angetroffen werden. Der mutmaßliche Komplize wurde kurze Zeit später festgestellt. Die 16- und 17-jährigen Tatverdächtigen wurden zur Polizeistation Eltville gebracht und im Anschluss an die dortigen Maßnahmen an ihre Eltern übergeben.

2. Angriff an Bushaltestelle,

Taunusstein-Hahn, Pestalozzistraße, Mittwoch, 22.04.2026, 16.00 Uhr

(wo)Am Mittwoch griff eine größere Gruppe einen 17-jährigen Jugendlichen in Taunusstein-Hahn an. Die Personengruppe ging gegen 16.00 Uhr an der Bushaltestelle in der Pestalozzistraße auf den Jugendlichen zu. Als die Gruppe nah genug an ihn herangetreten war, sollen die Personen auf den 17-Jährigen eingeschlagen und -getreten haben. Dabei erlitt er Verletzungen im Gesicht. Im Anschluss flüchtete die Tätergruppe in unbekannte Richtung. Die unbekannten Täter werden als acht männliche Personen, mit südländischem Erscheinungsbild im Alter von 16 bis 17 Jahren beschrieben.

Hinweise im Zusammenhang mit der Tat nimmt die Polizeistation Bad Schwalbach unter (06124) 7078 0 entgegen.

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