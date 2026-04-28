PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Randaliert und Widerstand geleistet +++ Fensterscheibe von Schule beschädigt +++ Verletzte nach Zusammenstoß

Bad Schwalbach (ots)

1. Randaliert und Widerstand geleistet,

Kiedrich, Sonnenlandstraße, Montag, 26.04.2026, 16:35 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag hat ein Mann in Kiedrich zunächst in der Wohnung von Familienangehörigen randaliert und anschließend Widerstand geleistet. Um 16:35 Uhr wurde die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in der Sonnenlandstraße gerufen. Dort hatte ein 39-Jähriger in der Wohnung von einer Familienangehörigen randaliert und diese geschubst sowie beleidigt. Beim Eintreffen der Streife hatte der Mann die Wohnung bereits vor das Gebäude verlassen, kam aber den weiteren Aufforderungen der Beamten nicht nach. Sodann leistete er bei seiner Festnahme Widerstand. Der 39-Jährige sowie ein Polizist verletzten sich dabei leicht. Er muss sich nun wegen mehrerer Delikte verantworten.

2. Fensterscheibe von Schule beschädigt, Taunusstein-Neuhof, Auf dem Kleinen Feld, Freitag, 24.04.2026, 20:00 Uhr bis Montag, 27.04.2026, 07:30 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte ein Schulgebäude in Taunusstein-Neuhof beschädigt. Zwischen Freitagabend und Montagmorgen betraten die Unbekannten das Gelände in der Straße "Auf dem Kleinen Feld" und warfen dort eine Fensterscheibe der Schule ein. Anschließend flüchteten sie unbemerkt und hinterließen einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

3. Verletzte nach Zusammenstoß,

Oestrich-Winkel, Hallgarten, Kreisstraße 634, Montag, 27.04.2026, 19:30 Uhr

(fh)Am Montagabend ereignete sich bei Hallgarten ein Zusammenstoß zweier Fahrzeuge, in dessen Folge die Insassen verletzt wurden. Gegen 19:30 Uhr befand sich eine 20-jährige Wiesbadenerin auf einem Parkplatz an der Kreisstraße 634 und beabsichtigte mit ihrem Skoda auf eben diese aufzufahren. Hierbei übersah sie den von links kommenden Mercedes eines 68-Jährigen aus Hallgarten, welcher von Oestrich-Winkel in Richtung Hallgarten unterwegs war, und stieß mit diesem zusammen. Beide Personen wurden verletzt, die Unfallverursacherin musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf knapp 15.000 Euro geschätzt.

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