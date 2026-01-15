PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen
Landkreis Sigmaringen (ots)
Hohentengen
Polizei ermittelt wegen Jagdwilderei
Wegen Jagdwilderei ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau, nachdem der zuständige Jagdausübungsberechtigte am Mittwochnachmittag im Bereich des Friedberger Bachs unweit der Ölkofer Straße ein verendetes Reh aufgefunden hat. Das Tier wies eine Schussverletzung sowie eine möglicherweise durch einen Jagdhund verursachte Wunde auf. Die Ermittler gehen nach derzeitigem Ermittlungsstand davon aus, dass ein bislang unbekannter Täter auf das Reh geschossen hat. Hinweise zur Klärung der Tat nehmen die Beamten unter Tel. 07581/482-0 entgegen.
Pfullendorf
Fahrerflucht
Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Mittwoch einen Seat Leon angefahren und Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro verursacht. Die Besitzerin des Seat stellte den Schaden an der rechten Fahrzeugseite am Nachmittag fest und hatte ihren Wagen tagsüber an mehreren Stellen im Stadtgebiet abgestellt. Personen, die Hinweise zum Unfallort oder dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0 in Verbindung zu setzen.
Mengen
Fenster beschädigt
Ein Unbekannter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch den Rollladen und das Fenster einer Arztpraxis in der St.-Martin-Straße beschädigt. Dabei ging die äußere der zweifach verglasten Scheibe zu Bruch, der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Hinweise zur Tat oder dem Täter nimmt der Polizeiposten Mengen, der wegen Sachbeschädigung ermittelt, unter Tel. 07572/5071 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ravensburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Daniela Baier
Telefon: 0751 803-1010
E-Mail: ravensburg.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
https://www.polizei-ravensburg.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell