Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Hohentengen

Polizei ermittelt wegen Jagdwilderei

Wegen Jagdwilderei ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau, nachdem der zuständige Jagdausübungsberechtigte am Mittwochnachmittag im Bereich des Friedberger Bachs unweit der Ölkofer Straße ein verendetes Reh aufgefunden hat. Das Tier wies eine Schussverletzung sowie eine möglicherweise durch einen Jagdhund verursachte Wunde auf. Die Ermittler gehen nach derzeitigem Ermittlungsstand davon aus, dass ein bislang unbekannter Täter auf das Reh geschossen hat. Hinweise zur Klärung der Tat nehmen die Beamten unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Pfullendorf

Fahrerflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Mittwoch einen Seat Leon angefahren und Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro verursacht. Die Besitzerin des Seat stellte den Schaden an der rechten Fahrzeugseite am Nachmittag fest und hatte ihren Wagen tagsüber an mehreren Stellen im Stadtgebiet abgestellt. Personen, die Hinweise zum Unfallort oder dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0 in Verbindung zu setzen.

Mengen

Fenster beschädigt

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch den Rollladen und das Fenster einer Arztpraxis in der St.-Martin-Straße beschädigt. Dabei ging die äußere der zweifach verglasten Scheibe zu Bruch, der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Hinweise zur Tat oder dem Täter nimmt der Polizeiposten Mengen, der wegen Sachbeschädigung ermittelt, unter Tel. 07572/5071 entgegen.

