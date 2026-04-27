PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Motorradfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Bad Schwalbach (ots)

Aarbergen-Michelbach, Bundesstraße 54, Höhe "Sandersmühle", Sonntag, 26.04.2026, 17:30 Uhr

(fh)Am späten Sonntagnachmittag zog sich eine Motorradfahrerin in Folge eines Unfalls bei Michelbach schwere Verletzungen zu. Gegen 17:30 Uhr befuhr die 24-jährige Frankfurterin mit ihrer Maschine der Marke Kawasaki die Bundesstraße 54 von Aarbergen-Michelbach nach Bad Schwalbach. In Höhe der "Sandersmühle" verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Zweirad und stürzte. In der Folge flog sie über eine Leitplanke und landete in einem Grünstreifen. Sie musste aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr Motorrad, an dem ein Schaden in Höhe von knapp 4.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

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