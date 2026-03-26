Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Diebe in Neubau + Münzgeld gestohlen +

Giessen (ots)

Butzbach: Diebe in Neubau

Kurz nach 05:00 Uhr drangen zwei Diebe am Mittwochmorgen (25.03.2026) in ein noch nicht bezogenes Einfamilienhaus in der Joststraße in Griedel ein. Dort entwendeten sie ein Schleifmaschinenset. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation Butzbach entgegen (Tel.: 06033 70430).

Büdingen: Münzgeld gestohlen

Ein Dieb öffnete im Zeitraum von Dienstagabend (24.03.2026), 21:30 Uhr bis Mittwoch (25.03.2026), 10:00 Uhr einen schwarzen Mercedes A200d, der "Am Brückenacker" in Wolf abgestellt war. Der Täter durchsuchte den Innenraum des Fahrzeugs und ließ Kleingeld mitgehen, das in der Mittelkonsole abgelegt war. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können unter der Rufnummer 06042 96480 mit der Polizeistation Büdingen in Kontakt treten. Ein Hinweis der Polizei: Versichern Sie sich beim Verlassen immer, ob Ihr Auto tatsächlich verschlossen ist. Lassen Sie außerdem keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurück. Gegenstände, die von außen sichtbar sind, selbst, wenn es nur Kleingeld in der Mittelkonsole ist, können Anreize für Diebe sein.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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