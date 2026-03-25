Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Goldkette geklaut - Täterinnen flüchten in silbernen Kleinwagen + ungebetene Gäste in Einrichtung

Giessen (ots)

Wetzlar-Niedergirmes: Goldkette geklaut - Täterinnen flüchten in silbernen Kleinwagen

Zwei bislang unbekannte Frauen sprachen gestern Nachmittag (24. März) gegen 16.50 Uhr eine ältere Dame mit Rollator auf dem Gehweg in der Gabelsbergerstraße in Höhe der Hausnummer 45 an. Durch geschickte Gesprächsführung und Ablenkung gelang es ihnen, die Goldkette vom Hals der Seniorin zu entwenden. Im Gegenzug legten sie ihr eine Kette von ihnen um und steckten ihr einen Ring an den Finger. Mitsamt der Goldkette flüchteten die beiden Täterinnen und stiegen in einen silbernen Kleinwagen ein, der in der Nähe stand und dessen Fahrer offenbar auf sie wartete. Der Pkw fuhr über die Philipsstraße in Richtung Bahnhof davon. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte das Fahrzeug durch Streifen der Wetzlarer Polizei nicht mehr angetroffen werden. Den zurückgelassenen Schmuck stellten die Beamten sicher. Die Seniorin wurde nicht verletzt. Laut ihren Angaben trugen beide Täterinnen Tücher auf dem Kopf. Eine von ihnen trug ein grünes Tuch mit Blumenmuster. Zudem soll diese eine schlanke Statur haben und jünger sein. Hinweise zur zweiten Täterin liegen nicht vor. Die Kriminalpolizei in Wetzlar ermittelt. Sie bittet Zeugen, die die Tat beobachteten oder Hinweise zu den Täterinnen und dem flüchtigen silbernen Kleinwagen geben können, sich unter der Telefonnummer (06441) 9180 zu melden.

Braunfels-Philippstein: Ungebetene Gäste in Einrichtung

Einen Sachschaden von schätzungsweise 2.000 Euro verursachten Einbrecher an einer Einrichtung der Lebenshilfe in der Straße "Florentine". In der Zeit von Montag (23. März) 17 Uhr bis Dienstag (24. März) 7 Uhr verschafften sich die Täter Zutritt zu mehreren Gebäuden. Auf der Suche nach Beute öffneten sie gewaltsam sämtliche Türen, Schränke sowie Geldkassetten. Die Täter wurden fündig und nahmen unter anderem Bargeld mit. Die Wetzlarer Kripo ermittelt. Zeugen, die in dem genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachteten, werden gebeten sich mit der Polizeistation Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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