Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Fußgängerin bei Unfall verletzt + Unfallflucht auf Parkplatz + Bootshaus im Visier von Einbrechern + Eierautomat aufgebrochen + Mann entblößt sich vor Frauengruppe

Giessen (ots)

Weimar-Niederwalgern: Fußgängerin bei Unfall verletzt - Autofahrer flüchtet

Gestern Nachmittag (24. März) kam es gegen 15.15 Uhr in der Gießener Straße in Höhe der Hausnummer 27 zu einem Unfall zwischen einer Fußgängerin und einem Auto. Dabei erlitt die 86-jährige Frau mutmaßlich leichte Verletzungen. Der bislang unbekannte Autofahrer flüchtete in seinem himmelblauen Kleinwagen. Der unbekannte Fahrer war mit seinem Pkw auf der Gießener Straße aus Richtung Marburger Straße kommend unterwegs und beabsichtigte an der Kreuzung nach rechts auf die Gladenbacher Straße abzubiegen. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand setzte er aus bislang ungeklärter Ursache sein Fahrzeug zurück und touchierte dabei die Fußgängerin. Diese überquerte die Gießener Straße auf dem Zebrastreifen. Die 86 Jahre alte Frau wurde leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Laut Zeugenangaben flüchtete der unbekannte Fahrer in seinem Kleinwagen mit ausländischem Kennzeichen in Richtung Gladenbacher Straße. Die Polizei in Marburg sucht nach Zeugen und fragt: Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Fahrer und dessen Fahrzeug machen? Wem ist ein himmelblauer Kleinwagen mit ausländischem Kennzeichen aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 entgegen.

Marburg: Unfallflucht auf Parkplatz

Einen Unfallschaden von knapp 5.000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Freitagnachmittag (20. März) zwischen 15.30 Uhr und 16.15 Uhr auf dem Parkplatz hinter dem Woolworth-Markt in der Bahnhofstraße. Der Unbekannte touchierte mit seinem Fahrzeug mutmaßlich beim Rangieren einen grauen 5er BMW. Der Unfallfluchtermittler der Marburger Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachteten, sich telefonisch unter (06421) 4060 zu melden.

Marburg: Bootshaus im Visier von Einbrechern

Ein Gebäude der Marburger Universität im Wehrdaer Weg geriet in das Visier von Einbrechern. Die Unbekannten verschafften sich über die zuvor aufgehebelte Eingangstür Zutritt zu dem Bootshaus. Im Inneren öffneten sie gewaltsam mehrere Türen sowie Spinde auf der Suche nach Wertgegenständen. Offenbar flüchteten sie ohne Beute. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1.000 Euro. Die Ermittler der Marburger Kripo bitten Zeugen, die in der Zeit von Freitag (20. März), 13.30 Uhr, bis Dienstag (24. März), 7.30 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.

Marburg: Eierautomat aufgebrochen

Am Dienstagmorgen (24. März) gegen 6 Uhr machte sich ein Unbekannter an einem Eierautomaten zu schaffen, indem er diesen gewaltsam öffnete und das darin befindliche Bargeld entwendete. Der Automat steht in einem Vorraum eines Kreditinstituts in der Universitätsstraße. Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 800 Euro. Hinweise erbittet die Marburger Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060.

Marburg: Mann entblößt sich vor Frauengruppe - Polizei bittet um Mithilfe

Nachdem sich ein Mann am Montagnachmittag (23. März) gegen 15 Uhr vor einer Frauengruppe im Bereich der Marburg-Mall in der Universitätsstraße entblößte, bitten die Ermittler der Marburger Kripo die betroffenen Frauen, sich unter der Telefonnummer (06421) 4060 bei der Polizeistation Marburg zu melden. Zwei Zeugen hatten beobachtet, wie der Mann gezielt vor die Frauen trat und sich entblößte. Sie informierten den Polizei-Notruf. Als die hinzugezogene Polizeistreife eintraf, waren die Frauen bereits nicht mehr vor Ort. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte der 39-jährige Mann in der Nähe angetroffen werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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