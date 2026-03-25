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Mittelhessen: Marburg: 13-Jährige aus Marburg vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

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Giessen (ots)

Marburg: 13-Jährige aus Marburg vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Seit Freitag, 13. März 2026, wird die 13-jährige Selina Neda aus Marburg vermisst. Die 13-Jährige ist circa 160 cm groß, hat eine kräftige Statur, lange dunkelbraune Haare und braune Augen. Zur Bekleidung ist bislang nichts bekannt.

Zuletzt gesehen wurde Selina am Freitag (13.03.2026) in ihrer Wohngruppe in Marburg. In der Vergangenheit hielt sie sich öfter im Marburger Stadtgebiet, Friedberg und Frankfurt am Main auf. Die Polizei bittet um Hinweise und fragt:

- Wer hat Selina Neda seit dem 13. März 2026 gesehen? - Wer kann Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort der Vermissten machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

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